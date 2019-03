Tot ce trebuie să știi despre serumurile faciale

Odată cu schimbarea anotimpului, vin schimbările și în rutina de îngrijire atât a corpului, cât și a tenului: mărim factorul de protecție solară, ne exfoliem pielea mai des și înlocuim cremele foarte dense cu produse mult mai fluide, care intră repede în piele. Printre aceste produsese se numără și serumurile faciale, adevărate elixire ale frumuseții pentru orice tip de ten. Dar, câte lucruri cunoaștem despre aceste produse de îngrijire minune?

Astăzi, LifeCare îți spune tot ce trebuie să știi despre serumurile faciale și, în plus, ți-a pregătit două astfel de produse din gamă special concepută numită „Biotissima”.

Ce sunt cu adevărat serumurile faciale?

Reprezintă un tip de produs fluid, cu absorbție rapidă cu o concentrație mare de un ingredient activ specific, incluzând antioxidanți, cum ar fi vitaminele C sau E, acid glicolic, cofeină, furnizând pielii la cel mai înalt nivel beneficiile acestora. De asemenea, majoritatea nu au în compoziție ulei, ci conțin aproximativ 90% apă și astfel, nu lasă o peliculă grasă după aplicare.

Cum îl poți include în rutina ta de îngrijire a tenului?

Serumurile faciale se folosesc după curățarea tenului, înainte de a aplica orice cremă, fond de ten sau protecție solară. Întotdeauna, atunci când vine vorba de skincare, aplică mai întâi produsele fluide, apoi cele mai dense. Serumul se poate utiliza atât dimineața, cât și seara, înainte de culcare, nopatea având gradul cel mai înalt de eficacitate, datorită abilitatea celulelor de a se reface în această perioadă a zilei. De asemenea, nu trebuie să aplici o cantitate mare, o aplicare cât un bob de mazăre ar trebui să fie suficientă pentru întreaga față.

Care sunt cele mai eficiente ingrediente pe care ar trebui să le conțină un serum facial?

Două dintre cele mai eficiente ingrediente sunt: Pentavitin și Neodermyl.

Pentavitin este un ingredient 100% natural, fiind considerat un „magnet” al atragerii și reținerii umidității în piele, iar secretul lui vine din faptul că are o structură identică de carbohidrați cu cea a plielii umane. Continând grâu pur și o proporție specială a carbohidraților, este practic cel mai de durată hidratant al pielii existent la ora actuală! A fost premiat ca fiind cel mai inovativ ingredient, de catre BSB Cosmetic Association si PCHI (Personal Care and Home care ingredients trade show) in 2012, doua organisme de talie modiala in domeniu! Biotissima® Face Serum cu Pentavitin® de la LifeCare asigură o hidratare imediată și în profunzime a pielii, generând un rezervor de hidratare pentru ten, ce durează până la 72 de ore. După o singură aplicare, pielea devine mai fermă și catifelată, pregătită pentru combaterea oricărui factor extern.

Neodermyl reprezintă o nouă sursă de bio-energie care fortifică pielea, oferind rezultate echivalente cu injectarea de colagen, având totodată un efect de durată. Biotissima® Lifting Serum cu Neodermyl®, reprezintă echivalentul neinjectabil al colagenului și elastinei, Neodermyl fiind premiat cu „Gold winner”, pentru cel mai bun ingredient, premiu acordat in 2013 de către In-Cosmetic, cea mai mare platformă la nivel mondial pentru ingrediente dedicate îngrijirii personale. Practic, Neodermyl® produce tenului, prin stimularea naturală a creșterii producției de colagen a celulelor.

Așadar, adaptează rutina de îngrijire a tenului la noul sezon, incluzând sermurile faciale pentru rezultate excelente.

Despre companie:

LifeCare® este în prezent cea mai mare companie de Vânzări Directe din România, orientată pe vânzarea de produse Bio, naturale şi vegane. În plus, numeroase publicaţii precum Forbes, Capital, Money Channel, Wall-Street şi altele au detaliat activitatea LifeCare®, recunoscând astfel eficiența sistemului.

Înfiinţată în 2005, LifeCare®, prima şi cea mai importantă companie românească din domeniul vânzărilor directe, crede că o viaţă mai bună şi mai fericită înseamnă prosperitate, sănătate şi frumuseţe. Portofoliul companiei include peste 300 de produse BIO, naturale sau vegane create după reţete originale LifeCare® şi produse în Germania, Italia, Franţa sau SUA: cosmetice şi produse de îngrijire personală, suplimente nutritive şi cosmetice terapeutice, precum şi produse destinate curăţeniei şi îngrijirii casei. Acestea pot fi achiziţionate atât de la partenerii LifeCare® e, cât şi online, direct pe www.life-care.com. Astăzi, LifeCare® înseamnă peste 5 milioane de consumatori unici, mai mult de 20 milioane de produse vândute şi peste 2 milioane de pachete livrate consumatorilor.